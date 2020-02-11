Çin'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 1017'ye çıktı; üst düzey yetkililer görevden alındı

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Çin’de yeni tip Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 1017'ye yükseldi. Pekin, birkaç yüksek rütbeli yetkiliyi salgının yayılmasını önlemekte başarısız olduğu için görevden aldı.

Görevini kaybedenler arasında Hubey Sağlık Komisyonu'nun parti sekreteri ve başkanı da yer aldı. Devlet medyasına göre yüzlerce kişi kovuldu veya rütbesi indirildi.

Dün, Hubei bölgesinde 103 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta itibariyle SARS'tan daha çok kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs için bu sayı yeni bir günlük rekor oldu.

BBC'nin aktardığına göre ülkede tespit edilen yeni vaka sayısı geçen pazar gününe kıyasla yüzde yirmi düştü. Ülkede dün 2 bin 478 kişide Koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Ülke genelinde 42 binden fazla vaka bulunuyor.