Çin'de Koronavirüs önlemleri: Banknotlar da karantinaya alındı

Sputnik Türkiye'nin aktardığı, Şinhua'da yer alan habere göre; Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Covid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların 'karantina altına' alındığı duyuruldu.

Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi. Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, 'karantina altına' alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1600'ü geçmiş durumda.