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Koronavirüs

Çin'de Koronavirüs kısıtlamaları hafifledi; turistik bölgelere ziyaretçiler akın etti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi

03 Mayıs 2020 12:19

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti. Çin'de beş gün üst üste Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken 2 yeni vaka kayıtlara geçti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1.7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 877’ye yükseldi.

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