Çin'de Koronavirüs'e karşı aşılama kampanyasının yeni hedefinde okul öğrencileri var

Çin’de yetkililer Koronavirüs'te toplum bağışıklığının sağlanması kapsamında okul öğrencilerinin de aşılanması için harekete geçti.

BBC’de yer alan habere göre, Çin’de 71 yeni yerel Koronavirüs vakası tespit edildi. Delta varyantı endişeleri artırırken vaka görülen şehirlerle ulaşım yollarına kısıtlamalar getirildi.

Yetkililer aşılama programına 12-17 yaş grubunun da dahil edilmesine karar verdi. Çin Eğitim Bakanlığı, yerel yetkililere seslenerek okul öğrencilerinin aşılanması için bir kampanya başlatmaları tavsiyesi verdi. Ülkede bazı bölgelerde öğrencilerin aşılam süreci şimdiden başladı.

Çin'de, aylardır görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dalgasının ortasında, seyahat kısıtlamaları önemli ölçüde sıkılaştırıldı. Yerel yönetimler, bulaşıcı Delta varyantının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bölge sakinlerine gerekmedikçe bölgelerinden ayrılmamalarını ve ülke genelinde yüksek riskli bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.