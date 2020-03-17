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Koronavirüs

Çin'de Koronavirüs aşısı için klinik denemelerin başlamasına izin verildi

17 Mart 2020 15:09

T24 Dış haberler

Çin'de yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların klinik denemelerine başlanacak.

Çin iktidar partisine ait bir medya kanalına göre hükûmet, Çin'de üretilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine başlanmasına izin verdi.

Testleri yürüten ekibe Çin Askeri Sağlık Akademisi'nden Çen Vey'in liderlik edeceği belirtildi.

ABD'li bilim insanları da dün, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. 

 

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