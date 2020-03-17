Çin'de Koronavirüs aşısı için klinik denemelerin başlamasına izin verildi

T24 Dış haberler
Çin'de yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların klinik denemelerine başlanacak.
Çin iktidar partisine ait bir medya kanalına göre hükûmet, Çin'de üretilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine başlanmasına izin verdi.
Testleri yürüten ekibe Çin Askeri Sağlık Akademisi'nden Çen Vey'in liderlik edeceği belirtildi.
ABD'li bilim insanları da dün, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi.