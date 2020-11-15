Çin'de ithal sığır eti ve işkembede Koronavirüs tespit edildi

Çin'in Jinan kentinde bazı sığır etleri ve işkembelerde ve bunların paketlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Jinan Belediyesi Sağlık Komisyonu, Koronavirüs tespit edilen etlerin liman üzerinden şehre geldiğini açıkladı. Koronavirüs tespit edilen etler ve paketler nedeniyle virüsle temas etme olasılığı olan 7 bin 500 kişiye test yapıldı.

Koronavirüs testi yapılan herkesin sonucu negatif çıktı.

Ürünlerin Brezilya, yeni Zelanda ve Bolivya'dan geldiği belirtildi.