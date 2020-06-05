Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 39 yaralı

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Çin'in güneyindeki bir ilkokula bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 37 çocuk ve iki yetişkin yaralandı.

Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Kangvu ilinde meydana gelen saldırıda yaralanan 39 kişi de hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumunun kritik olmadığı belirtilirken, iki yetişkinin durumunun daha ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre saldırıyla bağlantılı olarak sadece bir kişi gözaltına alındı. Çin hükûmetine bağlı Global Times gazetesi, saldırganın okulda çalışan bir güvenlik görevlisi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili ek bir bilgi sunulmadı.

Saldırıya uğrayan okuldaki öğrencilerin yaşlarının 6 ila 12 arasında olduğu bildirildi. Çin'de daha önce de en az üç defa okullara bıçaklı saldırılar düzenlenmişti.