Çin'de ikinci Koronavirüs aşısının ön sonuçları 'güvenli ve etkili'

Firmadan yapılan açıklamada, 1120 sağlıklı kişi üzerinde yapılan ilk denemelerin ön sonuçlarına göre, söz konusu aşı adayının güvenli ve etkili sonuç verebileceği belirtildi.

CNBG, aşı adayının Pekin’deki tesislerinde denendiği tüm katılımcıların yüksek seviyelerde antikor ürettiğini açıkladı. Araştırmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, bir aşıya satış izni çıkması için, Faz 3 denemelerinde binlerce kişinin üzerinde test edilmesi gerekiyor. Çinli firmalar ve araştırmacılara şu ana dek ülke içinde ve dışında sekiz aşı adayını insanlar üzerinde deneme izni verilmişken, CNBG ay başında da Vuhan’daki testlerinde de bir diğer aşı adayından olumlu ön sonuçlar aldığını açıklamıştı. Ancak firmanın iki aşısı da şu an için Faz 3 seviyesine geçmiş değil.