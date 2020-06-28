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Koronavirüs

Çin'de ikinci Koronavirüs aşısının ön sonuçları 'güvenli ve etkili'

28 Haziran 2020 16:55

Çin merkezli ilaç firması Çin Ulusal Biyotek Grubu (CNBG), Koronavirüs'e karşı üzerinde çalıştıkları bir aşı adayının insanlar üzerindeki ilk denemelerinden olum sonuç aldıklarını duyurdu.

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