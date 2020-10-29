Çin'de gökten para yağdı; yağdıran tutuklandı

T24 Dış Haberler
Çin'de polis, bir binanın 30. katından "para yağdıran" adamı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan vatandaşın metamfetaminin etkisi altında olduğu belirtildi.
Polisin açıklamasına göre Çongçing kentindeki adam binanın 30.katından sokaktakilere para atmaya başladığında uyuşturucunun etkisiyle "transtaydı".
17 Ekim'de meydana gelen olayı yerel basın "Gökten cennetten çıkma banknotlar yağdı" diye duyurdu.
Olay anında çekilen videolarda insanların arabasını durdurup binadan atılan banknotları yakalamaya çalıştığı görülüyor.
Polis gelen ihbarın ardından banknotları atan adamı gözaltına aldı ve uyuşturucu kullanımı hakkında soruşturma başlattı.