Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti

Çin'de artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta karantinaya alınan Şıncın şehrinde geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletmeler, kamu kurumları ve diğer iş yerleri bugünden itibaren yeniden açıldı.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, geçen hafta askıya alınan şehir içi otobüs ve metro seferlerinin de yeniden başlatılacağı bildirildi.

Çin'in en büyük şehirlerinden, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu Şıncın, artan Covid-19 vakaları nedeniyle 14 Mart'ta karantinaya alınmıştı.

Kentte zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışındaki tüm işletmeler geçici olarak kapatılmış, şehir içi otobüs ve metro seferlerinin yanı sıra komşu Hong Kong'dan kargo seferleri de geçici olarak durdurulmuştu.

Şıncın'da son 24 saatte 33 vakanın görüldüğü ayrıca 11 "asemptomatik vaka"nın tespit edildiği bildirildi.

Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Finans ve teknoloji merkezi Şıncın, Çin'in en büyük şirketlerinden telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei; elektrikli araç üreticisi BYD; Apple, Amazon, Sony ve Microsoft'a imalat hizmeti sağlayan Foxconn ve yaklaşık 1,2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en büyük internet platformu WeChat’in sahibi Tencent gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Şanghay Disneyland kapılarını kapattı

Son 24 saatte 24 vakanın ve 734 asemptomatik vakanın görüldüğü ülkenin en büyük kenti olan Şanghay'da Disneyland ziyarete kapatıldı.

24 milyon nüfuslu kentte henüz topyekun karantina ilan edilmezken kent yönetimi bazı yerleşimleri karantinaya alarak toplu testler uyguladı.

Kent yönetimi, geçen hafta vatandaşlardan gerekli olmadıkça şehri terk etmemelerini isterken, şehirler arası otobüs seferlerini geçici olarak durdurmuştu.

Şanghay'a seyahat etmek isteyenlere varışlarından 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu getirilmişti.

Cilin ve Çangçun'da karantina devam ediyor

Öte yandan ana karada vakaların en yoğun görüldüğü Cilin eyaletine bağlı yaklaşık 9 milyon nüfuslu Çangçun ve 2 milyon nüfuslu, eyaletle aynı adı taşıyan Cilin kentlerinde karantina sürüyor.

Son 24 saatte Çangçun'da 1079, Cilin'de ise 452 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 2 bin 27 vaka, 2 bin 384 asemptomatik vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1947'si yurt içi kaynaklı 2 bin 27 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Covid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 384 vaka tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı 1542 vakanın görüldüğü Cilin, 154 vaka ile Fucien, 51 vaka ile Hıbey, 38 vaka ile Guangdong, 35 vaka ile Liaoning, 27 vaka ile Heilongciang en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Şanghay'da 24, Tiencin'de 18, başkent Pekin'de 4 ve Çongçing'de 1 yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 80 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 130 bin 199 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Çin'de son haftalarda Omicron varyantını taşıyan vakalar, ana karadaki 31 eyalet ve bölgenin 28'ine yayıldı. Günlük vaka sayısı, belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla 3 bin ile 5 bin arasında seyrediyor.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Covid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.