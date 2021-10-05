Çin'de gayrimenkul sektöründe kriz derinleşiyor; Fantasia tahvil ödemesini yapamadı

Çin'de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borç krizi büyüyor. Evergrande ile ilgili sorunlar henüz tam çözülmemişken, bir başka şirket Fantasia da ödemelerini gerçekleştiremedi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group Co. dolar cinsi tahvili için ödeme gününü kaçırdı.

Bu durum, gayrimenkul devi China Evergrande Group’un zor duruma düştüğü bir ortamda, ülkenin ağır borç yükü altındaki emlak firmalarına ilişkin zorlukların daha da artmasına yol açtı.



Fantasia, Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Pazartesi günü vadesi dolan 205,7 milyon dolar tutarında tahvilin geri ödemesini gerçekleştirmediğini kaydetti. Fantasia’nın Aralık vadeli diğer bir tahvili, şirketin kısa vadede dahi borç ödeme kapasitesine ilişkin endişelerin artması ile birlikte, Pazartesi günü erken saatlerde yaklaşık 30 sent değer kaybetti.



Açıklamada, Şenzen merkezli firmanın yönetimi ve yönetim kurulunun, “atlanan ödemenin Grup’un finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği” kaydedildi.