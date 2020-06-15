Çin'de et, tavuk ve balık ürünlerine Koronavirüs testi yapıldı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çıkış noktası olan Çin'de salgın sonrası yurt dışından gelen ya da ülkede üretilen balık, tavuk, kırmızı et ve diğer donmuş hayvansal ürünlere denetim zorunluluğu getirildi.

4 milyon tonla dünyanın en çok et ve balık ithalatı yapan ülkesi konumunda bulunan Çin'de şu an için bazı eyaletlerde başlayacak olan uygulama oldukça sert tedbirleri içeriyor. Yeni normlar sebebiyle yurt dışından kargoyla gelecek olan hayvansal ürünlerde gecikme yaşanabileceği kaydedildi.

Euronews'in haberine göre, hayvansal ürünlerdeki Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Çin'in büyük et ve balık pazarları ile hallerinde ithal somon balıkları toplatılırken, Norveçli firmalar pazartesi günü Pekin yönetimi tarafından kendilerine gümrük yasağı konduğunu duyurdu.

Çinli yetkililer şimdiye kadar Guandong, Henan, Hebei, Yunnan ve başkent Pekin yakınlarındaki Tianjin eyaletlerinde yapılan tüm testlerde et ve balık ürünlerinde Covid-19'a rastlanmadığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Pekin'de 4 günde 79 yeni Koronavirüs vakası bölgesel karantinayı getirdi

Öte yandan Pekin bölgesinde son 4 gün içerisinde Asya'daki en büyük toptan gıda pazarı olan Xinfadi (Şinfadi) kaynaklı 79 yeni Koronavirüs vakası görülmesinin ardından, başkentin bazı bölgeleri karantina altına alındı.

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında Vuhan şehrinde görülen Koronavirüs nedeniyle ülke çapında 83 bini aşkın kişi enfekte olmuş, yaklaşık 4 bin 700 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde ise Covid-19 vaka sayısı 8 milyonu aşarken, yaklaşık 436 bin kişi salgın sebebiyle hayatın kaybetti.