Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutularından biri bulundu

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Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, pazartesi günü düşen ve 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ait bir kara kutunun bulunduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden bir yetkili, pazartesi günü düşen Chine Eastern Airlines'ın Boeing 737 tipi uçağına ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu açıkladı.

Çin’de Kumming’den Guangzhou şehrine giden uçak, pazartesi günü, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra ormanlık alana düşmüştü. Uçağın üç dakika içinde hızla düştüğü bilinirken yetkililer, ağır hasar nedeniyle kazanın sebebini tespitin "zor olduğunu" söylemişti.

Uçaktaki 130'dan fazla kişi henüz bulunamadı, kurtulan olmadığı belirtiliyor.