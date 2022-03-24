Çin'de düşen uçağın motor ve türbin parçaları bulundu

Çin'de 123 yolcu ve dokuz mürettebatla havalandıktan sonra Pazartesi günü düşen China Eastern Hava Yolları'na ait uçağın motor ve türbin parçaları bulundu. Kazada ölenlerin sayısı henüz resmen açıklanmadı ancak 132 kişiden kurtulan olmadığı sanılıyor.

Bulunan 183 enkaz parçası arasında uçağın iki karakutusundan biri ve motor pervanesi de bulunuıyor.

Yetkililer ayrıca türbin parçalarını bulduklarını da açıkladı.

Kunming-Guangzhou seferini yapan uçağın neden birden neredeyse tamamen diklemesine dalış yapıp dağa çarptığı hala anlaşılamadı.

Enkaz dışında bulunan karakutunun içindeki ses kayıtlarının zarar görmediği ve bu konuya ışık tutabileceği bildiriliyor.

Ses kayıtları, incelenmesi için başkent Pekin'e gönderildi.

Vuzhou kenti yakınlarındaki arama çalışmaları, dağlık araziye yağan şiddetli yağışlar ardından su basması nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Arama çalışmalarına yüzlerce görevli ve gönüllü katılıyor.

Yolcuların akrabaları da kaza bölgesini ziyaret etti.

Yolcuların akrabaları kaza yerini ziyaret etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazayla ilgili olarak derhal soruşturma başlattı ve Başbakan Yardımcısı Liu He dahil yüzlerce yetkiliyi kazanın meydana geldiği Guangzou eyaletine gönderdi.

Arama çalışmalarında uçağın kara kutusu bulundu

Ancak şimdiye kadar uçağın teknik bir sorun yaşadığına ya da kazanın çevre koşullarından kaynaklandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Havacılık yetkilileri bugünkü basın toplantısında uçağın güzergahında hava koşullarının tehlikeli olduğuna dair bir belirti bulunmadığını söyledi.

China Eastern Havayolları da uçağın tüm uçuş öncesi kontollerden geçtiğini bildirdi.

China Eastern Havayolları, uçakta üç pilotun bulunduğunu açıkladı. Kaptan pilotun 6709 saat uçuş tecrübesi olduğu, yardımcı pilotların ilkinin daha önce 31,769 saat, ikincisinin de 556 saat uçuş tecrübesi olduğu belirtildi.

Hava trafik kontrolü de seyir yüksekliğinden ani dalışa geçene kadar pilotlarla düzenli olarak iletişimde olduklarını bildirdi.

Hızlı çakılma

Uçuş izleme verileri, uçağın birkaç dakikada binlerce metre aşağı düştüğünü gösteriyor.

Uçuşları izleyen FlightRadar24'e göre, uçak 29,100 fit (yaklaşık 9000 metre) yükseklikte seyrederken, 2 dakika 15 saniye sonra 9.075 fite indiği görüldü.

Uçaktan en son, yerel saatle 14:22'de 3,225 fitteyken sinyal alındı.

Soruşturmada, kasıtlı eylem, pilot hatası ve teknik sorunlar gibi olası kaza nedenlerinin ele alınması bekleniyor.

Çin,Boeing uçağı ABD'de üretildiği için, Amerikalı havacılık uzmanlarını da soruşturmaya katılmaya çağırdı.

Ancak Amerikalı yetkililer, Çin'de uygulanan sıkı Covid önlemleri nedeniyle bir ekip gönderemeyeceklerinden emin olmadıklarını bildirdiler.

Bu arada Çin'deki havacılık yetkilileri de tüm uçakları güvenlik kontrolünden geçiriyor.