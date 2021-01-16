Çin'de dondurmada Koronavirüs'e rastlandı

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Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip Koronavirüs'e rastlandı. Yetkililer potansiyel olarak kontamine olmuş binlerce ürüne el koydu.

Tianjin Daqiaodao tarafından üretilen dondurmalarla insanların temas ettiği düşünülüyor. Tientsinli yetkililer, ürünlerin nasıl kontamine olduğu konusunda incelemelere başladı.

Tianjin Daqiaodao, bu hafta testler için yerel hastalık kontrol merkezine üç örnek göndermişti. Test edilen örneklerin tümünde Koronavirüs tespit edildi. Sonuçlardan sonra şirketin tüm ürünlerine el konuldu.

Şirket, olaydan sonra bin 662 çalışanının tümünün karantinaya alındığını ve hepsine test yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre şu ana kadar 700 çalışanın testi negatif çıkarken 962'sinin sonuçları bekleniyor

Sky News'a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Stephen Griffin, "Her dondurmanın kontamine olacağıyla ilgili endişe yaşamamıza gerek yok" derken, bu tür olayların nadir yaşandığına dikkat çekti.