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Dünya

Çin'de bu kez de Friends dizisi sansürlendi

Dizideki LGBTİ+ konuşmaların yer aldığı sahnelerin silindiği fark edildi

13 Şubat 2022 12:12

T24 Dış Haberler

Çin'de bu kez de popüler sitcom dizisi Friends, sansürlenerek yayınlandı. Friends hayranları, LGBTİ+ sahneleri ve çeşitli sözlerin sansürlendiği yayına tepki gösterdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Tencent, Baidu's IQiyi Inc, Youku ve Bilibili gibi büyük yayın platformları, popüler sitcom dizisi Friends'in ilk sezonunu Çin'de yayınlamaya başladı.

Dizinin hayranları, yıllar sonra yeniden yayınlanan dizideki sansür sahnelerini fark etti. 

Dizide LGBTİ+ sahnelerinin silindiği görüldü. Örneğin, ana karakterlerin Ross'un eşinin lezbiyen olduğundan bahsettiği sahne silindi. 

Dizideki çeşitli konuşmaların da altyazılarda sansürlü bir şekilde aktarıldığı tespit edildi.

Hayranlar, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da sansüre tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Friends'in Çin versiyonunu boykot edeceğini söylerken bir kullanıcı da "Eğer bir şovun tam versiyonunu bu atmosferde yayınlayamıyorsanız, buraya getirmeyin" dedi.

Çin'de geçen haftalarda Fight Club (Dövüş Kulübü) filminin son sahnesi de değiştirilmişti. Tepkiler üzerine Tencent, filmin finalini düzeltmişti.

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