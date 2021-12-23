Çin'de bir şehirde 127 Covid vakası tespit edildi; 13 milyon kişi karantinaya alındı

Çin’in Xi’an şehrinde 127 Koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine, şehirde yaşayan 13 milyon insan karantinaya alındı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin, Koronavirüs vakalarına karşı “sıfır tolerans” politikasını uygulamaya devam ediyor. Xi’an şehrinde toplu testin ikinci aşamasında 127 vaka tespit edilmesi üzerine, şehirde yaşayan 13 milyon kişinin zorunlu hâller dışında evlerinden çıkması yasaklandı.

Koronavirüs ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilmişti. 2020’nin başında Vuhan’da yaşayan 11 milyon insan uzun süren bir karantinaya alınmıştı.