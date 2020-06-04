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Politika

Çin'de bir okulda bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 40 kişi yaralandı

04 Haziran 2020 13:11

Çin’de bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişi aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk 40 kadar kişiyi bıçakla yaraladı.

Çin’in güneyindeki Guanxi bölgesinde bulunan Wuzhou kentinde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir anaokulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 50 yaşlarındaki saldırganın, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu çoğu çocuk yaklaşık 40 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Sputnik'ina aktardığına göre yaralılar hastaneye kaldırılırken; öğrencilerden birinin ve müdürün yanı sıra bir güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Okulun polis merkezine 100 metre uzaklıkta bulunduğu dolayısıyla olaya erken müdahale edildiği aktarıldı.

Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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