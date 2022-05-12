Çin'de bir gayrimenkul devi daha borcunu ödeyemedi

Çin'de gayrimenkul devi Evergrande'nin yaşadığı borç krizi hafızalardaki yerini korurken, sektörde yine kriz sinyalleri gelmeye başladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre ülkenin en büyük dördüncü gayrimenkul şirketi Sunac, çarşamba günü vadesi biten kupon ödemesini yapamadığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada diğer varlıklarla ilgili ödeme yükümlülüklerinin de yapılamayacağı öngörüldü.

Şirketin 29,5 milyonluk kupon ödemesinin vadesi geçen ay dolmuş, bunun üzerine verilen bir aylık süre de çarşamba günü tamamlanmıştı.

Şirket yeni finansmana erişimin zor olmaya devam ettiğini, özellikle ülkede sektörün satışlarını vuran salgının etkileriyle bu durumun daha da zorlaştığını belirtti.

Sunac 2022'de ödemesini kaçıran en büyük gayrimenkul şirketi oldu.