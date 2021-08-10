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Dünya

Çin'de bir buçuk yıldır kilometrelerce yol giden fil sürüsünün geçtiği güzergâhta 150 binden fazla kişi tahliye edildi

10 Ağustos 2021 16:53

Çin’de doğal koruma alanlarından ayrılarak aylardır kilometrelerce yol kateden 14  Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Doğal koruma alanlarından yaklaşık bir buçuk yıldır uzakta olan 14 fillik sürünün geri döndüğü ve doğal koruma alanlarına 200 kilometre yaklaştığı bildirildi.

Filleri izleyen ekibin lideri Vang Yong, sürünün yönlendirilerek, Yüenciang Nehri'ni geçtiğini ve güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Yaklaşık 17 aydır koruma alanlarından uzaktaki fillerin, yerleşim yerlerinde herhangi bir zarara yol açmaması için 150 binden fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiği belirten Vang, fillere göç yolu boyunca 180 bin ton yiyecek sağlandığını ve bu hayvanların, 25 bini aşkın polis tarafından insansız hava araçlarıyla takip edildiğini kaydetti.

Ülkede fillerin en uzun mesafeli göçü olarak nitelendirilen olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Zambiya merkezli bir yaban hayatı koruma örgütü Game Rangers International’dan Lisa Olivier, fillerin rutin bir şekilde ilerlediğini ve güvenli bir yer bulmaya çalıştıklarını söylemişti.

 

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