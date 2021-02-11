Çin'de BBC'nin yayın yapması yasaklandı; Birleşik Krallık'tan tepki geldi

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'nden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının 'doğruluk ve tarafsızlık' ilkelerini ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Britanya'nın CGTN yayın lisansını iptal etmesini çifte standart olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini hatasını düzeltmeye çağırmıştı.

Britanya'dan tepki

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi. Raab, yazılı açıklamasında, Çin'in yasak kararını, 'medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması' olarak nitelendirdi.

Çin'in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, Çin'in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını ifade etti.

BBC, özellikle Çin'in Sincan'da Uygurlara uyguladığı insan hakkı ihlallerini ve 'eğitim kampı' adı altındaki toplama kamplarını sıkça haberleştiriyordu.