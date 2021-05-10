Çin'de asma köprünün cam zemini kırıldı; turist mahsur kaldı

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Çin'in kuzey doğusundaki Longjing kentinde bir turist, rüzgar saydam asma köprünün zeminindeki camları kırınca mahsur kaldır.

Piyan Dağları'ndaki 100 metre yükseklikteki köprüde mahsur kalan turist yaklaşık yarım saat içinde itfaiye, polis ve orman ile turizm departmanları personeli tarafından kurtarıldı.

Weibo sosyal medya platfomunda paylaşılan fotoğraflarda turistin köprünün korkuluklarına tutunduğu görülüyor. Cam panelleri kıran rüzgarın saatte 150 kilometre hızda estiği belirtildi.

Köprüde mahsur kalan adamın zarar görmeden kurtulduğu ancak kontrol için hastaneye gönderildiği belirtildi.