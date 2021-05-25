Çin'de anne olmak istemeyen kadınların sayısı neden arttı?

Sonuçta, ülkede ciddi bir cinsiyet dengesizliği var. Geçen yıl erkeklerin sayısı kadınlardan 34,9 milyon fazlaydı.

Bu, nüfus artışını yavaşlatmak için 1979'da uygulamaya konan ülkenin katı tek çocuk politikasının bir sonucu.

Tarihsel olarak erkek çocukları kızlara tercih eden bir kültürde, bu politika zorunlu kürtajlara ve 1980'lerden itibaren doğan erkek çocukların sayısının artmasına yol açtı.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünden Dr. Mu Zheng, "Bu, düğün piyasası için sorun teşkil ediyor, özellikle de daha az sosyoekonomik kaynağa sahip erkekler için" diyor.

2016 yılında hükümet bu politikayı sona erdirdi ve çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin verdi.

Fakat reform, takip eden iki yıldaki artışa rağmen ülkenin düşen doğum oranlarını tersine çevirmeyi başaramadı.

'Bu durumda çocuk sahibi olmaya kim cesaret edebilir?'

Uzmanlar, nüfus kontrol politikası gevşerken ailelere destek verilmemesinin, örneğin eğitim için parasal yardım ya da çocuk bakımı imkanı gibi, bunun diğer bir nedeni olduğunu söylüyor.

Pek çok insanın, yaşam masrafları artarken çocuk yetiştirmeyi göze alamayacağını belirtiyorlar.

Dr. Mu, "İnsanların çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliği çocuk doğurma sürecinde değil, sonrasında olanlarda yatıyor" diyor.

Çin'de başarılı sayılma kriterinin de değiştiğini kaydediyor, en azından büyük şehirlerde yaşayanlar için.

Artık evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi geleneksel göstergelerle tanımlanmıyor, bunun yerini kişisel gelişim aldı.

Cinsiyet normları nedeniyle kadınların hâlâ birincil bakıcı olması bekleniyor.

Çin'de teoride 14 günlük babalık izni var ancak erkeklerin bu izni kullanması alışılmadık bir durum. Hatta tam zamanlı baba olmaları daha da nadir.