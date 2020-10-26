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Yaşam

Çin’de ailesinin motelde "unuttuğu" köpek, evine dönmek için 60 kilometre yürüdü

26 Ekim 2020 21:36

Çin’de bir ailenin şehirlerarası yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri bir motelde "unuttuğu" Dou Dou adlı köpek, 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek evine  geri döndü.

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