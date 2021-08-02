Çin'de 75 vaka kaydedildi; toplu test ve seyahat kısıtlamaları yeniden devreye girdi

Çin’de aylar sonra Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte pek çok şehirde milyonlarca insana toplu test uygulaması yapılırken yeni seyahat kısıtlamaları da yürürlüğe girdi.

Çin’de pazar günü 75 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Bu vakaların 53’ü yurt dışı bağlantısı olmayan yerel bulaş olarak tespit edildi. Ülke içindeki vaka kümelerinin çoğunluğunun doğudaki Nanjing havalimanından çok sayıda şehre dağıldığı öğrenildi. Nanjing havalimanının bulunduğu şehirde yetkililer 9.2 milyon kişilik nüfusa üç tur Koronavirüs testi yaptı ve çok sayıda karantina kısıtlaması getirdi.

Tiyatro festivalinin izinde

Yetkililer, Çin’in turistik kenti Zhangjiajie’da bir tiyatro festivaline katıldıktan sonra ülke geneline dağılan 5 bin kişinin de izini sürmeye başladı. Yetkililer bu festivaldeki pozitif vakaların da Nanjing kentiyle bağlantılı olduğunu tahmin etti.

Pekin, pazar günü üç Koronavirüs vakası kaydetti. Üç kişi de Zhangjiaje şehrinden gelen bir ailedendi.

Pekin, Koronavirüs vakası tespit edilen bütün şehirlerle ulaşım yollarını kapattı.

Çin, pek çok ülke gibi Koronavirüs'le mücadelede Delta varyantı nedeniyle vaka artışlarının etkisini görüyor.