Çin'de 19 Koronavirüs vakası tespit edilen şehirde sıkı önlemler uygulanıyor

Çin’in güneyinde bulunan Putian şehrinde tespit edilen 19 yeni Koronavirüs vakası nedeniyle sıkı önlemler uygulanıyor. Şehirde yaşayanlara ayrılmamaları söylenirken otobüs ve tren seferleri durduruldu. Sinema, bar gibi işletmeler kapatıldı.

AP’de yer alan habere göre, şehir yönetiminden yapılan açıklamada Fujian eyaletinin Putian şehrinden ayrılması gerekenlerin son 48 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi göstermesi gerektiği belirtildi.

Şehirde son 24 saat içinde 19 yeni Koronavirüs vakası tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Çin, 2020’de Koronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını açıklamış, yer yer çıkan bölgesel vaka kümelerine karşı sıkı önlemler alınmaya başlamıştı. Çin’de bugüne kadar 95 bin 199 Koronavirüs vakası, 4 bin 636 ölüm kaydedildi.