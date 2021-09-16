Çin'de 1 milyardan fazla insanın iki doz Koronavirüs aşısı tamamlandı

Çin'de sağlık yetkilileri nüfusun yüzde 71'den fazlasına Covid-19 aşısı uygulandığını duyurdu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, düzenlenen basın toplantısında "15 Eylül itibariyle, 2.16 milyar doz Koronavirüs aşısı uygulandı" dedi.

Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen inaktif aşının ilk şartlı onayı almasının ardından, Çin’de yerli ilaç üreticileri ve akademik enstitüler tarafından geliştirilen altı farklı Covid-19 aşısına daha onay verildi.

İlk aşının onaylanmasıyla birlikte 10 ay içinde uygulanan aşı sayısında 2 milyar doza ulaşan Çin, ülke genelinde 12 yaş ve üstü kişilere aşılama hakkı tanıyor.