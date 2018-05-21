Çin daha fazla ABD mal ve hizmet satın almayı kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Çin, daha fazla ABD mal ve hizmet ithalat etmeyi kabul ederek iki ülke arasındaki ticaret dengesizliğini ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki olası bir ticaret savaşı korkularını azalttı.

BBC’de yer alan habere göre Washington’dan yapılan açıklamada Çin’in alımını ne kadar arttıracağı hakkında kesin bir bilgi verilmezken, Çin kararının 335 milyar dolarlık yıllık ticaret açığını “büyük ölçüde azaltacağı” vurgulandı.

ABD Başkanı Trump daha önce Çin’in özellikle ABD’li teknoloji ve telif firmaları yoluyla ABD fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını iddia etmiş ve ABD yönetimi Çin çelik ve alüminyum ithalatına 150 milyar dolara kadar dayanan gümrük vergilerini uygulamaya koymakla tehdit etmişti.

ABD açıklamasının ardından Çin ise “göze göz dişe diş” anlayışı ile hava taşıtları, soya fasülyeleri, araba ve domuz eti dahil olmak üzere ABD ithalat ürünlerine benzer bir gümrük vergisi uygulamaya koyacağını duyurmuş ve iki ülke arasında olası bir ticaret savaşı iddiaları gündemde yer almıştı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua’da, Çin’in son kararının iki taraf için de bir “kazan kazan” durumu oluşturduğu ve bu kararın ABD’nin dış ticaret açığını azaltmaya yardımcı olacağı yer aldı. Açıklama şöyle sonlandırıldı: “Her iki taraf da iki yönlü yatırımı teşvik etme ve rekabet için adil ve eşit şartlar oluşturmak için birlikte çalışmayı kabul etti.”