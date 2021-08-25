Çin, dünyanın en yoğun üçüncü limanındaki terminali yeniden açtı

Çin, ülkenin en yoğun ikinci, dünyanın en yoğun üçüncü limanı olan Ningbo-Zhoushan Limanı’ndaki Meishan terminalini Covid-19 salgını tedbirleri sebebiyle kapatmıştı. Alınan kararla terminal iki haftalık kapatmanın ardından yeniden faaliyete geçti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre yetkililer, Ningbo kentinde düzenlenen basın toplantısında, terminalin 25 Ağustos tarihiyle operasyonlara yeniden başlayacağını açıkladı. Ningbo-Zhoushan Limanı’nın kapasitesinin yaklaşık dörtte birini kapsayan terminal, bir işçinin Covid-19 virüsü kapması sebebiyle 11 Ağustos'tan itibaren kapatılmıştı.

Meishan Terminali, Yantian limanının mayıs sonundan itibaren bir ay süreyle kapatılmasından sonra, Çin'de bu yıl içinde Covid salgını nedeniyle kapatılan ikinci terminal oldu.

Salgın nedeniyle küresel nakliye rotalarındaki tıkanıklık ve gecikmeler bu yıl daha da kötüleşirken, Çin'in ihracatı, artan küresel talepler nedeniyle yeni rekorlara ulaştı.