Çin, Covid-19 salgınına karşı geliştirdiği burun spreyi aşısında son aşamaya geldiğini duyurdu

Çinli bilim insanları, Covid-19 salgınına karşı geliştirdikleri "intranazal" yani burundan sprey şeklinde tasarlanan aşıda artık son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Çin'de Covid-19 virüsünün insan vücuduna hava yollarından girdiği göz önüne alındığında, "solunan bir aşının enjekte edilenlerden daha etkili olabileceği" düşüncesiyle başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere.

Çinli Askeri Bilim Akademisi araştırmacısı Chen Wei, Şanghay'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, inhalasyon yoluyla aşıda klinik deneyler yürüttüklerini ve bu alanda önemli sonuçlar elde ettiklerini açıkladı.

Çinli bilim insanı, "aşı sprey yoluyla uygulanması halinde mukozal bağışıklığa izin verir" dedi.

Bu yolla, aşının minik parçacıklarının solunum yollarına girmesi ve böylelikle akciğerlerin mukus dokularını güçlendirerek virüsün orada gelişmesini engellemesi hedefleniyor.