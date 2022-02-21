‘Cin çıkarma seansında’ cinsel istismar: Tutuklanan Koyuncu, mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş

Kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınlara ‘cin çıkarma seansı’nda cinsel istismarda bulunan tutuklu Bahadır Koyuncu’ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, “nitelikli cinsel saldırı”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen Koyuncu’nun mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizdiği belirlendi. Koyuncu’nun dijital arşivinden de 2 bine yakın fotoğraf ve video bulundu.