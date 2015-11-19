Çin çeliği rakip tanımıyor



Ucuz Çin çeliği Avrupa'nın çelik işletmelerini zor durumda bıraktı. Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin fiyatı sürekli düşen Çin çeliği ithalatını frenleme imkânlarının görüşüldüğü toplantıda mutabakat sağlanamadı. Dönem Konsey Başkanı Lüksemburg, ‘dampinge karşılık verilmesi gerektiği hususunda görüş birliği sağlandığını ancak konunun önümüzdeki aylarda ele alınacağını' duyurdu. Çin malı yassı çeliğin ihraç fiyatı bu yıl yüzde 40 oranında düşünce Avrupa şirketleri haksız rekabetin önlenmesi için AB'ye başvurmuştu.

Tata Steel Europe ve diğer çelik imalatçıları Çin yönetiminin milli çelik endüstrisine sübvansiyon ve diğer teşviklerle yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ucuz Çin çeliği son üç ayda Avrupa şirketlerinin 5 bin işçi çıkarmasına yol açmıştı.

Alman çelik devleri ThyssenKrupp ve Salzgitter yıllık tahminlerini revize etmiş ve Çin'den gelen ucuz çeliğin rekabet baskısını hesaba katmak zorunda olduklarını duyurmuşlardı. Dünyanın en büyük çelik imalatçısı olan Arcelor Mittal da ucuz Çin çeliğinin büyüyen piyasa payına işaretle üretim ve satış rakamlarının tahminlerin altında kalacağını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel kısa süre önce Avrupa çelik ve güneş enerjisi branşlarının adil olmayan Çin rekabetinden korunması gerektiğini dile getirmişti.

Çin kısa sürede dünyanın en çok çelik üreten ülkesi konumuna gelmişti. Dünya ekonomisindeki durgunluk ve talebin düşmesi nedeniyle fiyatlarda indirime gitmek zorunda kalınmasının Çin şirketlerine bu yıl 4 milyar Euro zarar ettirdiği açıklandı.