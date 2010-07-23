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Yaşam

Cin çarptı dediler, barakaya kilitlediler

Antalyalı Mustafa Küçükartık "Büyü yapıldı" denilerek 5 yıldır ailesi tarafından kilitli tutuluyor

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Antalyalı Mustafa Küçükartık "Büyü yapıldı" denilerek 5 yıldır ailesi tarafından kilitli tutuluyor

Bu fotoğraflar Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gerizli mahallesinde çekildi. Ailesinin "17 yıl önce büyü yapıldı. O gün cin çarptı" dediği 34 yaşındaki Mustafa Küçükartık, 5 yıldır kafes gibi kilitli bir barakada yaşıyor. Saçı-sakalı birbirine karışmış, kir içinde ve çırılçıplak vaziyette, boynunda bir muska bulunan Küçükartık, demir parmaklıklar arasından çaresizce bakıyor. Kaldığı kapısı kilitli, penceresi demirli barakanın kapısının tam karşısında, 2 metre mesafede yer alan diğer gecekonduda ise anne ve babası yaşıyor. Talihsiz gencin babası 62 yaşındaki Ömer Küçükartık, dramı şöyle anlattı: "Mustafa, ilkokulu bitirdikten sonra bir börekçide çalıştı. Kızım ise başka bir ilde felsefe öğretmenliği yapıyor. Kardeşim Basri'nin eşi Hatice oğluma büyü yaptı. Antalya ve İstanbul'da birçok doktora ve hastaneye gittik. Tıbben oğlumun hastalığına bir çare bulunamadı. Çaresizce bu barakaya kilitledik. Başka çaremiz yok. Çünkü saldırgan. 6 aydır banyo yaptıramıyoruz. Evladımızın iyileşmesini istiyoruz. Tedavi ettirip hayata kazandırmak istiyoruz." Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman "Aile bize başvurursa gereğini yaparız" dedi. 

'300 YILLIK İNANIŞ'

Prof. Dr. Sunar Birsöz (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Ya doğuştan zekâ geriliği vardır ya da şizofrendir. Akıl hastalıklarına cinlerin neden olduğu düşüncesi 18'inci yüzyılda yaygın olan bir inanıştı. Tedaviyle düzeltmek ve topluma kazandırmak mümkündür.

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