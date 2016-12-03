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Sağlık

Çin canlı virüsten grip aşısı üretti

Aşı biliminde canlı virüs kullanımı sayesinde Ebola, Zika ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların önlenebileceği savunuluyor

03 Aralık 2016 03:45

Çin'in Şinhua ajansının haberine göre, bilim adamları, bilinen tedavi metodu olan ölü veya zayıflatılmış virüs yerine, canlı virüs kullanarak grip aşısı üretmeyi başardı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, aşı için kullanılan canlı virüslerin, hastalıkların yayılma özelliklerini engelleyebileceği iddia ediliyor.

Canlı virüsler genetik olarak parçalara ayrıldı. Daha sonra kendini kopyalama özellikleri yok edilen virüslerin, yerleştirildiği sağlıklı hücrenin bağışıklık sistemini etkinleştirmesi sağlandı. Bu yöntemin, grip hastalığı olan dağ gelinciği ve gine domuzu türlerde olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Pekin Üniversitesi’nde canlı virüs aşısı çalışmasında yer alan bilim insanlarından Prof. Dr. Cou Dıming, “Canlı virüs aşısının hemen hemen her virüse karşı kullanımının, uygun ve basit olduğuna inanıyorum.” dedi.

Cou, canlı virüs aşısının, yaygın grip hastalığı ve Ribo Nükleik Asitleri (RNA) tehdit eden virüs türlerinin de kontrol altına alınmasında etkili olacağını belirtti.

Ebola, Zika ve AIDS gibi salgın ve bulaşıcı hastalıkları önlemedeki zorluğun, yayılma kabiliyetlerini engellemek olduğunun altını çizen Çinli bilim insanı, "Canlı virüs aşısıyla bu hastalıkların yayılmasının önlenebileceğini" savundu. Cou canlı virüs aşısının "aşı biliminde bir devrim olabileceğini" sözlerine ekledi.

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