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Dünya
Deutsche Welle

Çin büyüme hedefinde indirime gitti

Çin yönetimi, yıllardır gündemdeki yüksek büyüme hedefini ilk kez düşürme kararı aldı.

05 Mart 2015 13:24


Başkent Pekin'de başlayan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde konuşan Başbakan Li Kıçiang, artan ekonomik dalgalanmalarla ilgili uyarıda bulundu.

Li Kıçiang, gelişmeleri göz önünde tutarak 2015 yılı için büyüme hedefinin yüzde 7 civarına düşürüldüğünü söyledi.

Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda bu yıl 12'ncisi yapılan Ulusal Halk Kongresi'nde 3 bin dolayında delegeye hitap eden Başbakan Li Kıçiang, "İstikrarlı bir şekilde büyümek giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.

Savunma bütçesi yine artırıldı

Ekonomik canlılığı sağlamak için bakanlıklar ve yerel yönetimlerin bütçesi yüzde 10,6 dolayında artırıldı. Savunma bütçesi de yüzde 10,1'lik artışla 127 milyar euroya çıkarıldı. Böylece savunma harcamaları 5 yıldır aralıksız iki haneli artmış oldu.

Ülkede eğitimden sosyal sağlık sistemine, ulaşımdan barınmaya kadar birçok sorun olduğunu aktaran Li, "Çin'deki bazı yolsuzluk problemleri, şok edici boyutlarda" ifadesini kullandı.

Yolsuzlukla mücadele, Başbakan Li Kıçiang'ın konuşmasında öne çıkan bir başka konu oldu. Li Kıçiang, "Yolsuzluk sorunu bazı kurumlarda şok edici boyutlarda" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PekinUlusal Halk KongresiBaşbakan KıçiangKıçiangTiananmenMeydanıBüyük Halk SalonuDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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