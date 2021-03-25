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Çin, büyükelçilik önünde protesto edildi; Doğu Türkistanlı Seyit Tümtürk'ün katılmasına izin verilmedi

25 Mart 2021 22:00

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyareti sırasında Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikaları Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise protestolara katılmasına izin verilmediğini belirtti.

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikasını protesto etmek Ankara Büyükelçiliği önündeki gösteriye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman katıldı.

AA'ya göre Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk gösteriye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) temaslısı olduğu için telefonla katıldı. Euronews'e konuşan Tümtürk ise "Düzmece bir operasyonla beni evde tutuyorlar, dışarı çıkmama izin vermiyorlar. Temaslı olduğumu iddia ettiler ama yok öyle bir şey. Hasta falan değilim" dedi.

Tümtürk ayrıca, Çinli bakanı protesto için Ankara'ya gidecek araçların da hareketine izin verilmediğini belirtti.

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