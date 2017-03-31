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Dünya

Çin burkayı yasakladı

Çin'in Sincar Uygur özerk bölgesinde 'aşırılıkla mücadele' gerekçesiyle burka giyilmesi yasaklandı

31 Mart 2017 22:46

Çin yönetimi, yoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sincar Uygur özerk bölgesinde, 'aşırılıkla mücadele' kapsamında burkayı yasakladı.

 

“Anne - babalar çocuklarına öğretmeli”

 

Çin hükümetinin ilgili açıklamasında, "Anne babalar, çocuklarını bilim ve kültüre saygılı yetişmesi için ahlaki davranış sergilemeli, çocuklarına etnik birliği desteklemeyi, aşırılıktan vazgeçmeyi ve aşırılığa karşı çıkmayı öğretmeli" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in aktardığına göre, yasak önümüzdeki Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Havalimanı ve demiryolu istasyonu çalışanları, kadınları burkadan vazgeçirmekle yükümlü olacak. Ayrıca uygun görülenin dışında kalan sakal biçimleri de yasaklandı.

Yasak, kamu ulaşım araçları gibi bazı alanlarda uygulanmaya başlandı. Burkalı kadınlar hiçbir şekilde otobüs veya trenlere bindirilmiyor.

 

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