Çin: Bir milyondan fazla yetkili yolsuzluktan cezalandırıldı

Çin hükümeti, son üç yıl içinde bir milyondan fazla yetkilinin yolsuzluk suçlarından cezalandırıldığını açıkladı.

Firarda olan 409 yetkilinin de ülke dışında yakalandığı belirtildi.

Yolsuzlukla mücadele verileri, Çin Komünist Partisi'nin üst düzey yetkililerinin Pekin'de kapalı kapılar ardında genel kurul toplantısı yaptıkları bir dönemde açıklandı.

Ülkede Devlet Başkanı Xi Jin Ping liderliğinde geniş kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası yürütülüyor.

Ancak bazı gözlemciler, Xi'nin bu mücadeleyi siyasi rakiplerini tasfiye etmek için kullandığını da söylüyor. Ancak Çin lideri bu iddiaları reddediyor.

BBC'nin Pekin Muhabiri Stephen McDonell gizli genel kurul toplantısında Komünist Parti'nin kurallarına getirilecek değişikliklerin ele alındığını söylüyor.

Ancak muhabirimiz, uzmanların ele alınan değişikliklerin Xi Jinping'e çok fazla yetki verdiği uyarıları yaptığına dikkat çekiyor.

Çin Komünist Partisi'nin Disiplin Denetimi Merkez Komitesi'nin açıkladığı verilere göre 2013'ten bu yana, bir milyondan fazla yetkili yolsuzluk suçlamalarıyla cezalandırıldı.

Cezalandırılanlar alt düzey memurlar ve üst düzey bakanlarla medya ve iş dünyas ndan isimler de bulunuyor.

Çin, ülkeden kaçan şüphelilerin peşine de Sky net ve Fox Hunt adlı operasyonlarla düştü.

Hükümet yolsuzluk şüphelilerinin rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla itham edildiklerini söylüyor.