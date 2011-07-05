-ÇİN BİNLERCE UYGUR TÜRKÜNÜ HAPSE ATTI PEKİN (A.A) - 05.07.2011 - Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan binlerce Uygur Türkünü hapse attığı bildirildi. Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, Çin'in, 2 yıl önce Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşanan şiddet olayları hakkında konuşan binlerce Uygur Türkünü hapse attığı belirtildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesinin başkenti Urumçi'de 2009 yılında Han soyuna mensup Çinlilerle Uygur Türkleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 200 kişi hayatını kaybetmişti. Çin medyasında yer alan haberler ve denizaşırı ülkelerdeki insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, 2009 yılındaki şiddet olaylarından bu yana 9 kişiyi ayaklanmayı körüklemek suçundan idam eden Çin hükümeti, yüzlerce kişiyi mahkemeye sevk etti ve güvenlik harcamalarını artırdı. Uluslararası Af Örgütü Asya Pasifik Direktörü Sam Zarifi konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Çin hükümeti, sadece 2009 yılındaki şiddet olayları konusunda sesini yükseltenleri susturmakla kalmıyor, aynı zamanda insanları susturmak için ülke dışında da nüfuzunu kullanıyor'' dedi. Zarifi şunları kaydetti: ''Çin'in tümünde baskıya yönelik bizim gözlemlediğimiz genel eğilim, bunun özellikle Uygur Türklerinin kendi vatanında azınlık haline geldiği Sincan için geçerli olduğudur''. Uygur Türklerinin, yabancı muhabirlerle 2009 olayları hakkında konuştukları veya Uygur Türkçesindeki internet sitelerinde tartıştıkları gerekçesiyle hapse atıldıklarını belirten Zarifi, ''Her özgürce konuşan Uygura saldırmak, öncelikle, ülkeyi 2009 yılındaki protestolara götüren temel hoşnutsuzlukları çözmez'' dedi. Zarifi, ''Çin hükümeti, Uygur toplumunun hoşnutsuzluklarını dinlemeli ve Uygurların haklarına saygı gösterilmesi ve kültürlerinin korunmasına yönelik taleplerini ele almalıdır'' diye konuştu.