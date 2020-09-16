Çin binlerce insana testleri tamamlanmamış Koronavirüs aşısı yaptı

Çin'de geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını standart testler tamamlanmadan on binlerce kişiye uygulandı. Uzmanlar ise standart testlerin tamamlanmadığı aşılara dair endişelerini dile getirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Pekin, temmuzda ilaç şirketi Sinopharm ve ABD'li Sinovac Biotech tarafından geliştirilen üç enjeksiyonlu bir aşı için acil kullanım programı başlattı. CanSino Biologics tarafından geliştirilen bir başka Covid-19 aşısı da, haziran ayında Çin ordusu tarafından kullanılmak üzere onaylandı.

Aşının acil olarak uygulandığı sağlık çalışanları, ulaşım sektörü ve gıda sektörü çalışanları üzerinde yaşanan etkilerle ilgili resmi veriler Pekin tarafından paylaşılmadı. Öte yandan Çin Ulusal Biotec Grubu, on binlerce kişiye aşı yapıldığını doğruladı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Biogüvenlik Şef Guizhen Wu de nisan ayında aşıyı olduğunu açıkladı. Wu, 'Şu ana kadar aşıyı olanlar arasında kimse hastalanmadı' dedi.

Güvenlik endişeleri

Dünya genelinde uzmanlar, standart testleri tamamlanmamış aşıların acil durum kullanımlarına karşı endişelerini dile getirdi. Aşının uzun vadeli etkileri bilinmeden insanların aşılanmasının sorun yaratabileceği vurgulandı.