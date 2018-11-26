Çin bilim insanları dünyada ilk kez bebeklerin genlerini değiştirdi

Gonca YAĞCI, (DHA)- ÇİN\'de bilim insanları anne karnındaki ikiz bebeklerin DNA’larını değiştirerek dünyada ilk kez insan geni üzerinde değişiklik yaptı.

Çin’in Shenzhen kentindeki Southern Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, bebek bekleyen çiftlerin üzerindeki yaptıkları deneylerde bir çiftin, ikiz bebeklerinin genlerinde değişiklik yaptığını söyledi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekip, genler üzerindeki bu oynama ile Aids, kolera ve çiçek hastalığı gibi hastalıklara dirençli olan CCR5 genini çıkarmayı amaçlıyor.

Telegraph gazetesindeki habere göre, araştırmacı He Jiankui, üreme tedavisi sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini bunun sonucunda bir hamileliğin gerçekleştiğini belirtti. Jiankui, bu deneyle amacının kalıtsal hastalıkları tedavi etmek olmadığını ancak Aids virüsü gibi enfeksiyonlara neden olan genlerin direnç göstermesinin engellemek olduğunu söyledi.

Jiankui, araştırmaya katılan ailelerin kimliklerinin gizli tutulmasını istediklerini de ekledi.

Biliminsanları gen değişikliğini gerçekleştirmek için CRISPR adı verilen bir araç kullanıyor.



Gen değişikliği ABD’de yasal değil

Diğer yandan bu gelişme, ahlaki olarak bazı soruları ve endişeleri de gündeme getirdi. Amerikalı bilimadamları Çin’deki çalışmaya katıldı. Ancak gen değişiminin DNA’da yapılan düzeltmelerin bir sonraki nesile aktarılabileceği ve bunun da diğer genlere zarar verme tehlikesi olması nedeniyle bu tedavi ABD’de yasal değil.

Bazı uzmanlar da bu araştırmanın genler üzerinde değişiklik yapıldığı için güvenli olmadığını savunurken bazıları da tasarım bebeklerin ortaya çıkmasına neden olacağını söylüyor.

Habere göre, Jiankui’nin araştırmasıyla ilgili bağımsız bir onay bulunmuyor. Ayrıca araştırma hiçbir sağlık dergisinde de henüz yayımlanmadı. Çinli doktorun, söz konusu araştırmayı salı günü gen konusunda, Hong Kong’ta düzenlenecek uluslararası bir konferansta açıklaması bekleniyor.