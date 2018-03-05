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Ekonomi

Çin bileşik PMI verileri Şubat'ta 53.3 seviyesine geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) - Çin’de hizmet sektörü Şubat ayında büyümesini sürdürse de Ocak ayında kaydedilen altı yılın en yüksek büyüme hızından hafif geri çekildi

05 Mart 2018 14:54

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart (DHA) - Çin’de hizmet sektörü Şubat ayında büyümesini sürdürse de Ocak ayında kaydedilen altı yılın en yüksek büyüme hızından hafif geri çekildi.

Caixin-Markit hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 68 ayın zirvesi olan 54.7 düzeyinden 54.2’ye geriledi. Halen büyümeye işaret eden veriler hizmet sektöründeki büyüme hızının Şubat’ta hız kestiğine işaret etti.

İmalat sektörü PMI verisi 51.6 gelen Çin’de bileşik PMI verisi Ocak’taki 53.7 seviyesinden Şubat’ta 53.3 seviyesine geriledi.

Financial Times’da yer alan habere göre CEBM Grup Makroekonomik Analiz Direktörü Zhengsheng Zong “Caixin bileşik endeksi imalat ve hizmet sektöründeki iş faaliyetleri göstergelerinin düşmesiyle bir önceki zirvesinden Şubat’ta 53.3’e geriledi. Fakat imalat hala istikrarlı ve hizmet sektörü fiyatları yükseldi. Makroekonomik durumda herhangi bir sendeleme yok, istikrar devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan resmi hizmet sektörü gösterge endeksi ise yüzde 0.6’lık düşüşle 53.8’e geriledi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı 19 Mart\'ta seçilecek

Ayrıca Çin’de bugün başlayan Çin Ulusal Kongresi Çin Merkez Bankası için yeni başkan seçiyor olacak. Kongre’nin 19 Mart 2018 tarihinde yerel saatle 09:00’da yeni Merkez Bankası Başkanı’nı seçmesi bekleniyor.

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