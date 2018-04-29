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BBC Türkçe

Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, benzin ve dizelle çalışan araba ve kamyonetlerin üretim ve satışını yasaklamayı planlıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, benzinli ve dizel araba ve kamyonetlerin üretim ve satışını yasaklamayı planlıyor.

Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Xin Guobin, çin resmi haber ajansı Xinhua'ya yaptığı açıklamada konuyla ilgili araştırmaların başladığını ancak yasak konusunda henüz kesin karar verilmediğini açıkladı.

Xin, Çin'in bu değişime gitmesinin endüstride "türbülans" etkisi yapabileceğini belirtti.

Çin geçen yıl 28 milyon araç üretmişti. Bu, dünyadaki tüm araç üretiminin neredeyse üçte birine denk geliyor.

İngiltere ve Fransa, korbon emisyonu ve kirliliği azaltmak amacıyla, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planladığını açıklamıştı.

Çin'in Geely otomotiv üreticisinin satın almış olduğu Volvo da, 2019'dan itibaren üreteceği tüm yeni modellerinin elektrikli motoru olacğaını açıklamıştı.

Geely, 2025'e kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Renault-Nissan, Ford ve General Motors gibi diğer uluslararası otomotiv şirketleri de, Çin'de elektrikli araç üretme çalışmaları yapıyor.

Çin, 2025'e kadar araç satışlarının en az beşte birini elektrikli ve hibrit otomobillerin oluşturmasını istiyor.

Yasağın yürürlüğe girmesi halinde, Çin'in petrol talebi de ciddi şekilde azalacak. Çin şu an ABD'nin ardından en çok petrol tüketen ülke.

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