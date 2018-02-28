Çin bankaları beş yılda yüzde 88.6 büyüdü

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Çin\'in bankacılık sektöründeki toplam aktifler, ekonomideki göreli yavaşlamaya rağmen yüzde 8.7 artarak 252 trilyon yuana (yaklaşık 39.9 trilyon dolar) ulaştı.

Çin Uluslararası Radyosu’ndaki habere göre istikrarlı bir büyüme gösteren Çin bankacılık sektörünün önde gelen yerli oyuncuları, global finansal sisteminde daha fazla yer almaya başladılar. Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu\'na (CBRC) göre, 2017 yılı sonunda Çin\'in bankacılık sektörünün toplam aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 8.7 artarak 252 trilyon yuan\'a (yaklaşık 39.9 trilyon dolar) ulaştı. Veriler, beş yıl öncesine göre sektörün aktif ölçeğinin yüzde 88.6\'lık bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Geçen yılın sonuna kadar, sektördeki kurum sayısı da 4.549’e ulaştı.

Bankacılık sektörü, Çin\'in finansal sisteminin ana direğini oluşturuyor. Çin hükumeti, ülkenin karşı karşıya olduğu üç önemli sorun alanından biri olan büyük finansal riskleri ortadan kaldırmak için son yıllarda sektör üzerindeki regülasyonları sıkılaştırdı. Ticari bankaların takipteki alacaklarının oranı 2017 yılı sonunda yüzde 1.74 olurken, geri dönmeyen kredilerin tutarı ise 1.71 trilyon yuan düzeyinde kaldı.

Bu oran, 2012 yılından bu yana ilk kez 2016 yılının son çeyreğinde mevcut seviyesine geriledi ve bu gerileme borç sorunu çözülmeye çalışılan bir ekonomi için cesaret verici bir gelişme oldu. Veriler ayrıca, Çin ticari bankalarının sermaye yeterlilik oranının yüzde 13.65, likidite oranın ise yüzde 123.26 olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Bu Çin bankalarının sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası asgari standardın iki ila üç puan daha yükseğinde olduğu anlamına geliyor.

Reel ekonomiyi desteklemede daha büyük bir rol oynamaya devam ederken, Çin bankaları son yıllarda küresel alanda da rekabet gücünü artıyor. 2017\'de, Çin Bankası (Bank of China) ve Çin İnşaat Bankası’nın (China Construction Bank) da dahil olduğu dört Çin bankası, Finansal İstikrar Kurulu’nun Sistem İçin Önemli 30 Küresel Banka listesine yer aldı. Ayrıca İngiltere merkezli Banker dergisinin verilerine göre 2017 yılında ilk 1000 banka sıralamasında yer alan Çinli banka sayısı bir önceki yıla göre 7 adet artarak 126’ya ulaştı.