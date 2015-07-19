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Dünya
Deutsche Welle

Çin: Avukatlar suçunu itiraf etti

Çin’de yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivistinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği duyuruldu.

19 Temmuz 2015 16:18


İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği belirtildi. Habere göre gözaltındaki Fengrui Hukuk Bürosu avukatları, birçok davayı uluslararası planda dikkat çekmek için politize ettiklerini kabul etti. Halkın Günlüğü'ne göre avukatlar mahkeme binaları önünde gösteri düzenleyerek mahkemeyi müvekkilleri lehine etki altına almaya çalıştı.

Operasyonun hedefindeki Fengrui Hukuk Bürosu insan hakları davalarına bakıyor. Büronun yöneticisi Zhou Shifeng'in de suçunu itiraf ettiği ve "ikinci bir şans istediği" ileri sürüldü. Çin resmi medya organlarına göre, avukat Zhou Shifeng gözaltında verdiği ifadede "Hukuk bürosu hiç şüphesiz yasaları ihlal etmiştir" dedi. Zhou Shifeng, 6 aydan uzun süre tutuklu kalan Alman Die Zeit gazetesi çalışanı Çinli gazeteci Zhang Miao'nun da avukatlığını yapıyordu.

Uluslararası Af Örgütü'nün bilgilerine göre operasyonda şu anda gözaltına bulananların sayısı 31.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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