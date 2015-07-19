Çin: Avukatlar suçunu itiraf etti



İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği belirtildi. Habere göre gözaltındaki Fengrui Hukuk Bürosu avukatları, birçok davayı uluslararası planda dikkat çekmek için politize ettiklerini kabul etti. Halkın Günlüğü'ne göre avukatlar mahkeme binaları önünde gösteri düzenleyerek mahkemeyi müvekkilleri lehine etki altına almaya çalıştı.

Operasyonun hedefindeki Fengrui Hukuk Bürosu insan hakları davalarına bakıyor. Büronun yöneticisi Zhou Shifeng'in de suçunu itiraf ettiği ve "ikinci bir şans istediği" ileri sürüldü. Çin resmi medya organlarına göre, avukat Zhou Shifeng gözaltında verdiği ifadede "Hukuk bürosu hiç şüphesiz yasaları ihlal etmiştir" dedi. Zhou Shifeng, 6 aydan uzun süre tutuklu kalan Alman Die Zeit gazetesi çalışanı Çinli gazeteci Zhang Miao'nun da avukatlığını yapıyordu.

Uluslararası Af Örgütü'nün bilgilerine göre operasyonda şu anda gözaltına bulananların sayısı 31.