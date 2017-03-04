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BBC Türkçe

Çin askeri harcamalarını artırıyor

Çin hükümeti, 2017'de savunma bütçesini yüzde 7 oranında artıracağını açıkladı. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri harcamaları gelecek yıl yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağını açıklamasının ardından geldi.

04 Mart 2017 15:45

Çin 2017'de askeri harcamalarını yüzde 7 oranında artırma kararı aldı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesini artıracağını açıklamasının ardından geldi.

Çin'in savunma bütçesi bu artışa rağmen ABD'ninkinden daha küçük kalacak. Pek çok Çin politikası uzmanı ise gerçek rakamın daha fazla olabileceği görüşünde.

Hükümet sözcüsü Fu Ying başkent Pekin'de yaptığı açıklamada Çin'in savunma harcamasının ülkenin bu yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 1.3'üne denk gelmesini öngördüklerini açıkladı.

Ülkenin askeri harcamasına ilişkin resmi rakamları, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın yarın başlayacak Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı sırasında açıklaması bekleniyor.

yüzde 10 oranında artıracağınıABD, ordusunu nasıl güçlendirecek?

Çin, ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte ordusunu modernize ediyordu.

Çin'in askeri kapasitesini artırarak, özellikle Güney Çin Denizi'nde suni adalar oluşturma yoluyla hak iddia etmesi, bölge ülkelerinde endişeye yol açıyor.

Güney Çin Denizi, ABD ve Çin'i de karşı karşıya getiriyor.

Savunma ve güvenlik konularını araştıran IHS Jane's şirketinin Aralık ayında yayımladığı bir çalışmaya göre, Çin'in savunma bütçesinin 2020'ye kadar 233 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böylece, 2010'daki bütçesini ikiye katlamış olacak. 2025 itibariyle ise Asya-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin savunma harcamalarından daha yüksek bir rakama ulaşacak.

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