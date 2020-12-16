Çin aşısına denek olan Prof. Dr. Taner Demirer, aşının yan etkilerini anlattı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısına denek olduğunu ve yan etkilerini sosyal medya hesabından paylaşarak anlattı.

İki hafta arayla iki doz aşı yapıldığını söyleyen Demirer, belirti olarak ise halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş olduğunu kaydetti. 21. günde tam bağışıklık oluştuğunu gördüğünü belirten Demirer, ayrıca aşınızı yaptırın diye de tavsiyede bulundu.

Demirer'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Çin aşısı için denek oldum. 2 hafta ara ile 2 doz yapıldı. Halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş oldu. 21. Günde yüksek bir IgG seviyesi ile tam bağışıklık oluştuğunu gördüm. Lütfen sizde aşınızı yaptırın."