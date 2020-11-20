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Koronavirüs

Çin aşısı CoronaVac, Türkiye'de gönüllüler üzerinde de denenecek

Aşı, ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde denendi

20 Kasım 2020 18:45

Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısı CoronaVac'ın gönüllüler üzerinde de deneneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor" denildi.

18-59 yaş arası olanlar ve daha önce koronavirüse yakalanmayanlar, Covid-19 Aşı Çalışması adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, aşının ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde denendiğini duyurdu.

Bakanlık, aşılanan sağlık çalışanlarının güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için aşının gönüllüler üzerinde de denenmesine karar verildiğini kaydetti:

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