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Dünya

Çin, aile politikasını değiştirdi: Çiftler üç çocuk sahibi olabilecek

31 Mayıs 2021 10:46

T24 Dış Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti, doğum oranlarındaki düşüş doğrultusunda "iki çocuk" politikasını değiştirerek sınırlamayı 3'e çıkardı.

Çin'de artık bir aile 3 çocuk sahibi olabilecek. Bu sayı politika değişikliği öncesi 2 ile sınırlıydı.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Devlet Başkanı Şi Cingping kararı bir politbüro toplantısında onayladı. 

Bu ay açıklanan verilere göre Çin'de 2020'de 12 milyon bebek doğdu. Bu 2016'da doğan 16 milyon bebeğe kıyasla ciddi bir düşüş gösterdi ve Pekin'in üzerinde nüfusta azalmayı engellemek için ek baskı oluşturdu. 

 

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