Çin Afrika'da ilk askeri üssünü kuruyor

Çin Halk Cumhuriyeti, kendi sınırları dışındaki ilk askeri üssünü Afrika ülkesi olan Cibuti'de kuruyor.

AFP'nin haberine göre, Cibuti'nin başkanı İsmail Guelleh, karardan mutlu olduklarını belirtirken, Çin'in Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerinin sonuç vermeye başladığı da söyleniyor.

ABD ve Hindistan'ın Çin'in askeri üs kurmasına karşı olacağı belirtilirken, Afrika'da kurulacak askeri üssün bölgede ABD çıkarlarına zarar verebileceği de düşünülüyor.

Bölgenin Çin donanması için lojistik bir üs olarak kullanılacağı da söyleniyor.

Çin askeri kaynaklarının henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.